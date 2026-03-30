البنك المركزي يعلن تفعيل ألية العمل عن بعد كل أحدأسبوعيا.. تفاصيل

قرر البنك المركزي المصري تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل ۲۰۲٦ علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

ووجه طارق الخولي، نائب محافظ البنك رؤساء البنوك بضرورة تفعيل تلك الألية وفقا لما يترأى لكل بنك، وذلك بما لا يؤثر على خدمة العملاء وتقديم الخدمات المصرفية بالفروع مع ضمان استمرارية حركة العمل في الإدارات المرتبطة بالمركز الرئيسي.

وشددت تعليمات طارق الخولي المرسلة لرؤساء البنوك قبل قليل بضرورة الالتزام بما يلي:

استمرار مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.

الالتزام بمتابعة التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال.

التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الالكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة.

وقالت التعليمات إنه سيتم إعادة النظر بعد انتهاء شهر ابريل.