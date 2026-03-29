رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
اقتصاد

5 عوامل تدعم توقعات تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

ولاء عبد الكريم

رجّح الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، مؤكدًا أن هذا القرار – في حال اتخاذه – لا يعكس جمودًا في السياسة النقدية، بل يمثل خطوة محسوبة لإدارة المخاطر في مرحلة تتسم بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.
وأوضح عبد العزيز أن هناك 5 عوامل رئيسية تدعم هذا التوجه، يأتي في مقدمتها تطورات معدلات التضخم واتجاهها غير المستقر. فقد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.9% في يناير 2026 قبل أن يرتفع مجددًا إلى 13.4% في فبراير، بينما تسارع التضخم الشهري من 1.2% إلى 2.8% خلال الفترة نفسها. كما ارتفع التضخم الأساسي سنويًا من 11.2% إلى 12.7%، ووصل شهريًا إلى 3.0%، وهو ما يعكس – بحسب قوله – استمرار الضغوط التضخمية وعدم استقرار اتجاهها، الأمر الذي يدفع صناع السياسة النقدية إلى التريث.

وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في البيئة النقدية العالمية، لافتًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يثبت أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 3.50% و3.75%، مع توقعات بوصولها إلى نحو 3.4% بنهاية عام 2026، ما يجعل الفارق بين العائد على الجنيه والدولار عنصرًا حساسًا، لا يمكن تقليصه بسرعة دون التأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبي وسعر الصرف.
وأضاف أن العامل الثالث يتعلق بأن السياسة النقدية في مصر شهدت بالفعل قدرًا كبيرًا من التيسير خلال الفترة الماضية، حيث تم خفض أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ أبريل 2025، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%. وأوضح أن هذه الإجراءات لم يظهر أثرها الكامل بعد، نظرًا للفترة الزمنية التي يحتاجها انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفيما يخص العامل الرابع، أكد عبد العزيز أن استمرار حالة عدم اليقين الخارجي، خاصة مع تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، يجعل اتخاذ قرار سريع بخفض الفائدة يحمل مخاطر محتملة، سواء على مسار التضخم أو على استقرار سعر الصرف.
أما العامل الخامس، فيتمثل في أن الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت موجبة، إذ تبلغ نحو 5.6% باحتساب سعر فائدة يقارب 19% مقابل معدل تضخم 13.4%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك دون الحاجة إلى رفع جديد للفائدة، وفي الوقت نفسه لا يفرض خفضًا سريعًا.
واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن تثبيت الفائدة في هذه المرحلة يعكس قراءة دقيقة لمعادلة اقتصادية معقدة، موضحًا أن التحدي لا يكمن في مستوى الفائدة بقدر ما يتعلق بمدة استمرار الضغوط التضخمية، وبالتالي يصبح التثبيت أداة للحفاظ على التوازن في السياسة النقدية، وليس مجرد تأجيل للقرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

محمد صفا

استقالة دبلوماسي وادعاءات عن مخاوف من تصعيد نووي في إيران

الإمارات

الشارقة: هجوم إيراني استهدف شركة الثريا للاتصالات

إيران وامريكا

إيران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد