قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فالفيردي يكشف مركزه المفضل| ويستعيد ليلة الهاتريك التاريخي ضد السيتي.. وطموحاته مع الأوروجواي

فالفيردي
فالفيردي
إسراء أشرف

تحدث فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، عن أبرز محطات تألقه مؤخرًا، كاشفًا عن نظرته لمركزه داخل الملعب، إلى جانب طموحاته مع ناديه ومنتخب بلاده الأوروجواي خلال المرحلة المقبلة.

ويقدم النجم الأوروجوياني مستويات مميزة في الفترة الحالية، سواء بقميص ريال مدريد أو مع منتخب أوروجواي لكرة القدم، حيث كان له دور بارز في التعادل الودي أمام منتخب إنجلترا لكرة القدم بهدف لكل فريق، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026، بعدما سجل هدف منتخب بلاده الوحيد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”، عبر فالفيردي عن سعادته الكبيرة بما يقدمه مؤخرًا، مؤكدًا أن تسجيله ثلاثة أهداف في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا كان لحظة استثنائية لم يكن يتوقعها، خاصة أنه لم يعتد تسجيل أكثر من هدفين في مباراة واحدة.

وأشار إلى أن مثل هذه اللحظات تمنحه دفعة قوية لمواصلة العمل والتطور، موضحًا أن الاستمرارية في الأداء الجيد تتطلب تركيزًا دائمًا وسعيًا للتحسن على كافة المستويات.

وعن حالته البدنية، أكد لاعب ريال مدريد أنه يعيش فترة مميزة من حيث الجاهزية، بفضل التزامه الكامل داخل وخارج الملعب، سواء من خلال التدريبات أو اتباع نظام غذائي دقيق، رغم ضغط المباريات الذي قد يسبب له بعض الإرهاق.

وفيما يخص مركزه داخل أرضية الملعب، أوضح فالفيردي أنه لا يفضل دورًا محددًا، مشددًا على استعداده للعب في أي مركز يحتاجه الفريق، سواء في الدفاع أو الوسط أو حتى على الأطراف، واضعًا مصلحة الفريق في المقام الأول.

كما استعاد تجربته في كأس العالم 2022، معترفًا بأن منتخب أوروجواي لم يظهر بالشكل المطلوب، معتبرًا أن الانتقادات التي تعرض لها ساهمت في تطوير شخصيته داخل الملعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه اكتسب خبرات أكبر، معبرًا عن طموحه في تقديم أداء قوي خلال كأس العالم 2026، والمساهمة في ظهور منتخب بلاده بصورة أفضل.

فيديركو فالفيردي فالفيردي ريال مدريد منتخب أوروجواي أوروجواي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

إنقاص الوزن

نوع نشويات بيقلل الوزن والسكر .. اكتشفه

الانفلونزا

بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 نصائح للوقاية من نزلات البرد

الكرنب

مش بس طعم حلو.. فوائد غير متوقعة للكرنب

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد