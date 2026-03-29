فالفيردي يكشف مركزه المفضل| ويستعيد ليلة الهاتريك التاريخي ضد السيتي.. وطموحاته مع الأوروجواي

تحدث فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، عن أبرز محطات تألقه مؤخرًا، كاشفًا عن نظرته لمركزه داخل الملعب، إلى جانب طموحاته مع ناديه ومنتخب بلاده الأوروجواي خلال المرحلة المقبلة.

ويقدم النجم الأوروجوياني مستويات مميزة في الفترة الحالية، سواء بقميص ريال مدريد أو مع منتخب أوروجواي لكرة القدم، حيث كان له دور بارز في التعادل الودي أمام منتخب إنجلترا لكرة القدم بهدف لكل فريق، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026، بعدما سجل هدف منتخب بلاده الوحيد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”، عبر فالفيردي عن سعادته الكبيرة بما يقدمه مؤخرًا، مؤكدًا أن تسجيله ثلاثة أهداف في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا كان لحظة استثنائية لم يكن يتوقعها، خاصة أنه لم يعتد تسجيل أكثر من هدفين في مباراة واحدة.

وأشار إلى أن مثل هذه اللحظات تمنحه دفعة قوية لمواصلة العمل والتطور، موضحًا أن الاستمرارية في الأداء الجيد تتطلب تركيزًا دائمًا وسعيًا للتحسن على كافة المستويات.

وعن حالته البدنية، أكد لاعب ريال مدريد أنه يعيش فترة مميزة من حيث الجاهزية، بفضل التزامه الكامل داخل وخارج الملعب، سواء من خلال التدريبات أو اتباع نظام غذائي دقيق، رغم ضغط المباريات الذي قد يسبب له بعض الإرهاق.

وفيما يخص مركزه داخل أرضية الملعب، أوضح فالفيردي أنه لا يفضل دورًا محددًا، مشددًا على استعداده للعب في أي مركز يحتاجه الفريق، سواء في الدفاع أو الوسط أو حتى على الأطراف، واضعًا مصلحة الفريق في المقام الأول.

كما استعاد تجربته في كأس العالم 2022، معترفًا بأن منتخب أوروجواي لم يظهر بالشكل المطلوب، معتبرًا أن الانتقادات التي تعرض لها ساهمت في تطوير شخصيته داخل الملعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه اكتسب خبرات أكبر، معبرًا عن طموحه في تقديم أداء قوي خلال كأس العالم 2026، والمساهمة في ظهور منتخب بلاده بصورة أفضل.