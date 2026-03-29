سلامة الغذاء: 8100 رسالة غذائية مصدّرة إلى 194 دولة.. ورقابة مكثفة على الأسواق والموانئ خلال أسبوعين

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ11 لعام 2026، عن الفترة من 14 إلى 27 مارس، كاشفًا عن نشاط رقابي مكثف وجهود متواصلة لدعم سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدّرة نحو 8100 رسالة بإجمالي 380 ألف طن إلى 194 دولة، من خلال 1820 شركة مصدّرة، وشملت 810 صنفًا متنوعًا من المنتجات.



وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية من الفواكه سجلت 130 ألف طن، تصدرتها الموالح بإجمالي 100 ألف طن، تلتها الفراولة بـ23 ألف طن، فيما بلغت صادرات الخضراوات 103 آلاف طن، جاءت البطاطس في مقدمتها بـ53 ألف طن، ثم البصل بـ10 آلاف طن، والخضروات المشكلة بـ9 آلاف طن، بينما تصدرت السعودية وروسيا وإسبانيا ولبنان والصومال قائمة الدول المستقبلة، مع تصدر ميناء سفاجا حركة التصدير يليه دمياط ثم مطار القاهرة.

وفي إطار دعم الصادرات، أصدرت الهيئة 2000 شهادة صحية للتصدير، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية، في الوقت الذي استقبلت فيه البلاد 2626 رسالة غذائية واردة بإجمالي 682 ألف طن من 93 دولة، تصدرتها روسيا، تلتها فرنسا وأمريكا وإندونيسيا وأوكرانيا، مع استمرار ميناء الإسكندرية في صدارة الموانئ من حيث عدد الرسائل الواردة.



وعلى صعيد الرقابة الداخلية، نفذت الهيئة 119 زيارة تفتيشية على المصانع، و16 زيارة على محطات التعبئة، إلى جانب 99 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية، و32 حملة بالمحافظات ذات النشاط المرتفع، مع تسجيل 1585 مخزنًا، كما شملت الجهود الرقابية المرور على المخابز ومواقع تخزين القمح ومضارب الأرز لضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

وكثّفت الهيئة حملاتها على الأسواق، حيث تم تنفيذ 1271 مأمورية رقابية على 10997 منشأة غذائية بمختلف المحافظات، إلى جانب 3143 حملة داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة وترخيص 234 سيارة تبريد، مع تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة ومجهولة المصدر.



وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 23 حملة تفتيشية على المحالب و8 حملات على مراكز التجميع، فيما شملت الرقابة قطاع الأسماك عبر 27 زيارة ميدانية لمراكب الصيد ومصانع وشركات التصدير، كما تم تنفيذ 125 زيارة على المنشآت السياحية، و21 جولة على وحدات الطعام المتنقلة، و11 زيارة للمجازر، إلى جانب 147 جولة على مصانع المغلفات الطبيعية.



وفي سياق متصل، استقبلت الهيئة 197 شكوى من جهات مختلفة، وتم التعامل مع عدد منها وجارٍ فحص الباقي، مع استمرار جهود التوعية وتنفيذ 44 حملة تثقيفية لتعزيز وعي المستهلكين، إلى جانب فحص 574 طلب تظلم لضمان تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج الجمركي ومتطلبات سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مع دعوتها للإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، في إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.