الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العبور تفتح بوابة التصدير للمنسوجات.. مدينة لوجستية جديدة تُنهي عشوائية الأسواق

العبور تفتح بوابة التصدير للمنسوجات
العبور تفتح بوابة التصدير للمنسوجات
ولاء عبد الكريم

 شهدت مدينة العبور افتتاح المرحلة الأولى من أكبر تجمع تجاري لوجستي متخصص في تجارة الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات،  في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير وتنظيم أسواق الجملة ودعم القطاعات التصديرية، بما يمهد لانطلاقة جديدة نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في منظومة تجارة الجملة، عبر إنشاء بيئة حديثة ومنظمة تستوعب حركة التجارة وتدعم المستثمرين والتجار، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة، بما يسهم في تسهيل عمليات التداول والتصدير على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد الافتتاح حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى جانب قيادات الشعب النوعية بالغرف التجارية، ونخبة من المستثمرين والصناع وكبار التجار، في تأكيد على أهمية المشروع كإحدى الركائز الداعمة لقطاع المنسوجات في مصر.

وتضم المرحلة الأولى من السوق نحو 288 وحدة مخصصة لتجارة الجملة، تتركز في قطاع ملابس الأطفال، ضمن خطة أشمل لإنشاء سوق متكامل يخدم مختلف أنشطة صناعة وتجارة المنسوجات.
وأكد عمرو ذكي، رئيس الجمعية المصرية لمصدري الملابس الجاهزة، أن مصر تمتلك مقومات قوية لتحقيق طفرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف تحقيق نمو لا يقل عن 20% خلال العام الجاري، مدعومًا بارتفاع نسبة المكون المحلي إلى نحو 80%، والتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.
 

 المشروع يُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 13 فدانًا، وبمساحة بنائية تتجاوز 180 ألف متر مربع، ويستهدف القضاء على العشوائية في الأسواق التقليدية، من خلال تقديم نموذج متطور للتجارة يعتمد على الخدمات اللوجستية الحديثة والتنظيم الكامل.

و المشروع يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز فرص التصدير، لافتًا إلى أن السوق يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة غير مباشرة، وهناك خطة لإنشاء مدرسة متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في قطاع المنسوجات، دعمًا لتوجهات الدولة نحو توطين الصناعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

اعراض السل

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

كيمي أنتونيللي

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

فاطمة كشري

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد