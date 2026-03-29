العبور تفتح بوابة التصدير للمنسوجات.. مدينة لوجستية جديدة تُنهي عشوائية الأسواق

شهدت مدينة العبور افتتاح المرحلة الأولى من أكبر تجمع تجاري لوجستي متخصص في تجارة الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير وتنظيم أسواق الجملة ودعم القطاعات التصديرية، بما يمهد لانطلاقة جديدة نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في منظومة تجارة الجملة، عبر إنشاء بيئة حديثة ومنظمة تستوعب حركة التجارة وتدعم المستثمرين والتجار، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة، بما يسهم في تسهيل عمليات التداول والتصدير على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الافتتاح حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى جانب قيادات الشعب النوعية بالغرف التجارية، ونخبة من المستثمرين والصناع وكبار التجار، في تأكيد على أهمية المشروع كإحدى الركائز الداعمة لقطاع المنسوجات في مصر.

وتضم المرحلة الأولى من السوق نحو 288 وحدة مخصصة لتجارة الجملة، تتركز في قطاع ملابس الأطفال، ضمن خطة أشمل لإنشاء سوق متكامل يخدم مختلف أنشطة صناعة وتجارة المنسوجات.

وأكد عمرو ذكي، رئيس الجمعية المصرية لمصدري الملابس الجاهزة، أن مصر تمتلك مقومات قوية لتحقيق طفرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف تحقيق نمو لا يقل عن 20% خلال العام الجاري، مدعومًا بارتفاع نسبة المكون المحلي إلى نحو 80%، والتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.



المشروع يُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 13 فدانًا، وبمساحة بنائية تتجاوز 180 ألف متر مربع، ويستهدف القضاء على العشوائية في الأسواق التقليدية، من خلال تقديم نموذج متطور للتجارة يعتمد على الخدمات اللوجستية الحديثة والتنظيم الكامل.

و المشروع يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز فرص التصدير، لافتًا إلى أن السوق يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة غير مباشرة، وهناك خطة لإنشاء مدرسة متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في قطاع المنسوجات، دعمًا لتوجهات الدولة نحو توطين الصناعة.