كجوك: «سند المواطن» الإصدار الأول سجل إقبالًا كبيرًا وحقق حصيلة مميزة فى ٣ أسابيع

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، طرح «سند المواطن» مرة أخرى عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الإصدار الأول من «سند المواطن» سجل إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وحقق حصيلة مميزة في ٣ أسابيع.

قال الوزير، إن هناك عائد سنوي ثابت «صافي من الضرائب» يُصرف شهريًا، على هذا السند، بنسبة ١٧,٧٥٪، ولمدة ١٨ شهرًا، موضحًا أن هذا الإصدار، يعد فرصة جيدة للمواطنين للاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية، وأن القيمة الاسمية للسند تبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها، وأن الحد الأدنى للاستثمار فيه ١٠ آلاف جنيه.

أشار إلى أننا حريصون على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية للمواطنين بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة ١٨ شهرًا.

أكد أنه يمكن استرداد هذا السند بسهولة بعد ٤ أشهر بشكل معجل كليًا أو جزئيًا، وفقًا للضوابط المقررة والمعلنة بمكاتب البريد