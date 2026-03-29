بعد أول مكاسب اسبوعي.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

تعافى سعر الذهب، ليتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية له منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تسارع عمليات الشراء عند أسعار منخفضة بعد موجة التراجع الأخيرة.

ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 4.1% ليتجاوز مستوى 4495 دولاراً للأونصة، ليعوض خسائر جلسة التداول السابقة.

واليوم الأحد واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع رغم إجازة البورصة العالمية واستقرار سعر صرف الدولار.

وصعد سعر الذهب بنحو 150 جنيها في الجرام الواحد، منذ اغلاق البورصة العالمية وحتى الان

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاحد 29 مارس 2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4495 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5936 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6925 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7914 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.400 ألف جنيه.