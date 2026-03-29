صعود جديد .. الدولار يتجه إلى 54 جنيها

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد في مستهل تعاملات اليوم بنحو 75 قرشا دفعة واحدة.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار صرف الدولار اليوم الأحد 29 مارس 2026 ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك بيت التمويل الكويتي 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.50 جنيه للشراء و53.60 جينه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 53.50 جنيه للشراء و53.60 جينه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 53.30 جنيه للشراء و53.40 جينه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.47 جنيه للشراء و53.57 جينه للبيع.

سعر الدولار في كريدي اجريكول 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53 جنيها للشراء و53.10 جنيه للبيع.

سغر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.