مسارات بديلة لغلق محور كمال عامر لمدة يوم لتنفيذ أعمال بمحطة المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر" بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محور 26 يوليو بالإتجاهين ، لمدة (يوم واحد فقط) يوم الجمعة الموافق 2026/5/15 على أن يكون العمل من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.. مما يستلزم غلق كلى بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محور 26 يوليو بالإتجاهين.. وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر والتى يرغب قائديها بإستكمال السير إتجاه الطريق الدائرى "القوس الغربى" تقوم بالنزول إجبارى إتجاه شارع جامعة الدول العربية ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى إتجاه شارع السودان وإستكمال السير بشارع السودان ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه مطلع محور 26 يوليو إتجاه المنزل المؤدى إلى محور الفريق كمال عامر وصولاً إلى الطريق الدائرى "القوس الغربى" عقب تجاوز منطقة الأعمال.

حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر والتى يرغب قائديها بإستكمال السير إتجاه الطريق الدائرى "القوس الغربى" تقوم بالنزول إجبارى إتجاه شارع جامعة الدول العربية وإستكمال السير إتجاه شارع أحمد عرابى ثم الصعود إلى كوبرى عرابى إتجاه نفق محور عرابى وصولاً إلى مطلع الدائرى "القوس الغربى" عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثانى: حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر والتى يرغب قائديها بإستكمال إتجاه الطريق الدائرى "محور المنيب" تقوم بالدخول يميناً إلى مسار التحويلة الخاصة بأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل بشتيل إتجاه شارع ترعة الزمر ومنطقة أرض اللواء وصولاً إلى مطلع محور الفريق كمال عامر "منطقة أرض اللواء" إتجاه الطريق الدائرى "محور المنيب" عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.