اقتصاد

35 جنيها في الكيلو.. هبوط عنيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

آية الجارحي

واصلت أسعار الدواجن الهبوط في المزارع والأسواق، منذ انتهاء  عيد الفطر 2026، بعد أن شهدت ارتفاعات قوية خلال وبعد شهر رمضان وسط زيادة ملحوظة في الطلب .

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 75 جنيها منخفضة تحت مستوى الـ 80 جنيها بعد أن كانت قد وصلت لـ 106 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 85 و90  جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق  ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 75 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 67 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و77 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 100 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 14و15جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 85 و95 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 ل 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد الدواجن البيضاء الدواجن الساسو البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
