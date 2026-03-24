أسعار الذهب في مصر تتراجع 130 جنيها الثلاثاء 24 مارس 2026

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على المستويين العالمي والمحلي، وسط حالة من الترقب تسيطر على الأسواق العالمية في ظل استمرار الضبابية المحيطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4414 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5803 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6770 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7737 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.160 ألف جنيه.