الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع غرفة الصناعات الهندسية خطة لتعميق التصنيع المحلي ودعم التصدير

ولاء عبد الكريم

عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعا مؤخرا مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الادارة لبحث خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع رؤية الحكومة و الوزارة لدعم ملف الصناعات الهندسية بمختلف أنواعها .

شارك في اللقاء من جانب الوزارة المهندس محمد زادة مساعد الوزير و الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء قطاعات هيئة التنمية الصناعية ومن الغرفة شارك كل من المهندس عمرو أبو فريخة والمهندس أمير نادر رياض عضوا مجلس ادارة الغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد مستشار  الغرفة للشئون الفنية  و من الاعضاء المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس ادارة شركة فريش و المهندس عاطف عبد المنعم رئيس شركة ايجي ترافو و المهندس محمد ابو جلالة  المدير التنفيذي للشركة الهندسية للصناعات المغذية للسيارات والمهندس ايمن شفيق ممثل شركة كريازي .

وأبدى وزير الصناعة ترحيبه بأداء عمل الغرفة خلال الفترة الماضية واكد ان الصناعات الهندسية تمثل ضلعا رئيسيا وأساسيا في مختلف القطاعات الصناعية و ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الهام .
ووجه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية الشكر للمهندس خالد هاشم على دعوته للغرفة وممثلي الصناعات الهندسية لهذا الاجتماع

وهنأ الوزير على ثقة القيادة السياسية به و تكليفه بهذا الملف الهام ونحن على ثقة أن وزارة الصناعة ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة لمساعدة ودعم الصناعة الوطنية للنهوض بشكل أكبر و فتح فرص استثمارية كبيرة وتعميق التصنيع المحلي .

وقام المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لرئيس الغرفة بتقديم شرح تفصيلي لما تم من انجازات للغرفة في دورة انعقاد مجلس ادارة الغرفة السابق و كذلك برنامج عمل الغرفة في الدورة الجديدة مؤكدا استكمال و استمرار نهج الغرفة في تقديم خدمات ملموسة للصناع و كيفية انخراطها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة للعمل على تعميق التصنيع المحلي و زيادة معدلات النمو بالتنسيق مع الاعضاء خاصة ان ٨٠٪؜ من أعضاء المجلس الحالين كانوا بالمجلس المنتهية دورته .

وأكد المهندس عمرو ابو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة الهندسية تبني الغرفة لفكرة تحويل معرض تعميق التصنيع المحلي لمعرض دولي ودعوة شركات أجنبية لتستفيد من المصنعين المحليين في تكوين سلاسل إمداد لتصنيع المكونات الخاصة بهم .

وذكر المهندس أمير نادر رياض عضو مجلس ادارة الغرفة ان المجلس خصص في الموازنة ١٠ ملايين جنيه لتأهيل الشركات الصغيرة و المتوسطة في الادارة و كذلك تأهيل الشركات للتصدير في احدث الجامعات بدعم من الغرفة يمثل ٧٠ ٪ من تكلفة برامج التأهيل .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب

طاقة النواب توافق على 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز

تعبيرية

عقوبات مشددة لمخالفي اشتراطات الصحة المهنية وضوابط الترخيص طبقا لقانون الكهرباء

تعبيرية

اقتراح برغبة لتعديل قانون الرؤية.. إلزام الأم بتنفيذ الأحكام وتوفير بيئة مناسبة للأطفال

بالصور

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد