سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر .

أسعار الدولار اليوم

البنك المصري الخليجي



شراء: 52.76

بيع: 52.66



بنك قناة السويس

شراء: 52.76

بيع: 52.66

سعر صرف الدولار الان



البنك الأهلي الكويتي

شراء: 52.70

بيع: 52.66



بنك بيت التمويل الكويتي

شراء: 52.76

بيع: 52.66



بنك الشركة المصرفية

شراء: 52.76

بيع: 52.66

سعر الدولار في البنوك



مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 52.76

بيع: 52.66



بنك نكست

شراء: 52.76

بيع: 52.66



البنك التجاري الدولي

شراء: 52.75

بيع: 52.65



بنك HSBC

شراء: 52.75

بيع: 52.65



بنك قطر الوطني

شراء: 52.73

بيع: 52.63



البنك الأهلي المصري (NBE):

شراء: 52.73

بيع: 52.63



المصرف العربي الدولي

شراء: 52.73

بيع: 52.63

سعر الدولار في بنك مصر



بنك مصر

شراء: 52.73

بيع: 52.63



بنك فيصل الإسلامي

شراء: 52.73

بيع: 52.63



بنك التنمية الصناعية

شراء: 52.73

بيع: 52.63



ميد بنك

شراء: 52.73

بيع: 52.63



المصرف المتحد

شراء: 52.73

بيع: 52.63



البنك العقاري المصري العربي

شراء: 52.73

بيع: 52.63



بنك أبوظبي الأول مصر

شراء: 52.73

بيع: 52.63



البنك العربي الأفريقي الدولي

شراء: 52.73

بيع: 52.63



بنك أبوظبي التجاري

شراء: 52.70

بيع: 52.60



يتم بنك البركة

شراء: 52.70

بيع: 52.60



بنك الكويت الوطني

شراء: 52.70

بيع: 52.60



بنك تنمية الصادرات



شراء: 52.70

بيع: 52.60



بنك كريدي أجريكول

شراء: 52.70

بيع: 52.60

