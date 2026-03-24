إلهام أبو الفتح
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر .

ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك العاملة في مصر 
 

البنك المصري الخليجي


شراء: 52.76
بيع: 52.66


بنك قناة السويس 
شراء: 52.76
بيع: 52.66

البنك الأهلي الكويتي 
شراء: 52.70
بيع: 52.66


بنك بيت التمويل الكويتي 
شراء: 52.76
بيع: 52.66


بنك الشركة المصرفية 
شراء: 52.76
بيع: 52.66

مصرف أبوظبي الإسلامي 
شراء: 52.76
بيع: 52.66


بنك نكست 
شراء: 52.76
بيع: 52.66


البنك التجاري الدولي 
شراء: 52.75
بيع: 52.65


بنك HSBC
شراء: 52.75
بيع: 52.65


بنك قطر الوطني 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


البنك الأهلي المصري (NBE):
شراء: 52.73
بيع: 52.63


المصرف العربي الدولي 
شراء: 52.73
بيع: 52.63

بنك مصر 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


بنك فيصل الإسلامي
شراء: 52.73
بيع: 52.63


بنك التنمية الصناعية 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


ميد بنك 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


المصرف المتحد 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


البنك العقاري المصري العربي 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


بنك أبوظبي الأول مصر 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


البنك العربي الأفريقي الدولي 
شراء: 52.73
بيع: 52.63


بنك أبوظبي التجاري 
شراء: 52.70
بيع: 52.60


يتم بنك البركة
شراء: 52.70
بيع: 52.60


بنك الكويت الوطني 
شراء: 52.70
بيع: 52.60


بنك تنمية الصادرات

 
شراء: 52.70
بيع: 52.60


بنك كريدي أجريكول 
شراء: 52.70
بيع: 52.60
 

