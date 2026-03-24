سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر .
البنك المصري الخليجي
شراء: 52.76
بيع: 52.66
بنك قناة السويس
شراء: 52.76
بيع: 52.66
البنك الأهلي الكويتي
شراء: 52.70
بيع: 52.66
بنك بيت التمويل الكويتي
شراء: 52.76
بيع: 52.66
بنك الشركة المصرفية
شراء: 52.76
بيع: 52.66
مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 52.76
بيع: 52.66
بنك نكست
شراء: 52.76
بيع: 52.66
البنك التجاري الدولي
شراء: 52.75
بيع: 52.65
بنك HSBC
شراء: 52.75
بيع: 52.65
بنك قطر الوطني
شراء: 52.73
بيع: 52.63
البنك الأهلي المصري (NBE):
شراء: 52.73
بيع: 52.63
المصرف العربي الدولي
شراء: 52.73
بيع: 52.63
بنك مصر
شراء: 52.73
بيع: 52.63
بنك فيصل الإسلامي
شراء: 52.73
بيع: 52.63
بنك التنمية الصناعية
شراء: 52.73
بيع: 52.63
ميد بنك
شراء: 52.73
بيع: 52.63
المصرف المتحد
شراء: 52.73
بيع: 52.63
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 52.73
بيع: 52.63
بنك أبوظبي الأول مصر
شراء: 52.73
بيع: 52.63
البنك العربي الأفريقي الدولي
شراء: 52.73
بيع: 52.63
بنك أبوظبي التجاري
شراء: 52.70
بيع: 52.60
يتم بنك البركة
شراء: 52.70
بيع: 52.60
بنك الكويت الوطني
شراء: 52.70
بيع: 52.60
بنك تنمية الصادرات
شراء: 52.70
بيع: 52.60
بنك كريدي أجريكول
شراء: 52.70
بيع: 52.60