البنك المركزي: 4359 طلبا قدمه المستثمرون لشراء أذون خزانة بـ349.3 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما لتمويل الفجوة التمويل بالموازنة العامة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن طرح أذون الخزانة لصالح وزارة المالية بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه في المتوسط.

قال التقرير إن جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين بلغت 4359 طلباً مقدمًا تضمنت 349.3 مليار جنيه بما يعادل 6.58 مليار دولار.

توزيع الأذون

وسجل جملة الطلبات المقدمة في أجل 273 يومًا بقيمة تبلغ 167.8 مليار جنيه تضمنت 810 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدمة للأجل 25.461% و أقل سعر بنسبة 24.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وبلغ حجم طلبات الاكتتاب المقدمة في أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 181.5 مليار جنيه تضمنت 3549 طلبا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو 24.921% وأقل سعر بنسبة 22.502% وأعلي سعر بنسبة 30%.