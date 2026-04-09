مدبولى : البنك المركزي يتبع سياسة مرنة لتوفير العملة الأجنبية والموارد المالية للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن مصر تعمل على أكثر من محور منها توافر الموارد المالية للدولة لافتا أنه كان هناك تعاون مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي مشيرا الى أن الاحتياطي تزايد خلال شهر مارس.

وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزي يتبع سياسة مرنة لتوفير العملة الأجنبية والموارد المالية للدولة مشيرا الي ان مؤشر المشتريات سيكون به تأثر مؤقت وسيعود مرة أخرى بعد انتهاء الحرب.

وتابع ان الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي أكثر من ٦ أشهر لافتا ان مصر بصدد توريد محصول القمح المحلي مشيرا الى ان الحكومة قامت بزيادة سعر الإردب للفلاحين.