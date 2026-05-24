القبض على عاطل تتبع طالبة وضربها في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتتبع إحدى السيدات ومضايقتها والتعدى عليها بالضرب في الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 23 الجارى حال سيرها بدائرة القسم ، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بتتبعها والتحرش بها عن طريق الإمساك بيدها وحال نهرها له قام بالتعدى عليها بالركل ، فقامت بالإستغاثة بالأهالى حيث قاموا بتعنيفه وصرفه عقب ذلك.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.