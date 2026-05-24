بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

حصل صدى البلد على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة والذي أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

مستشفى العلمين

استقبلت مستشفى العلمين جثة هامدة باسم حسين م.ح كما استقبلت المستشفى 3مصابين وهم عبدالرحمن ر.س يعانى اشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيمن، واشتباه كسر بالعمود الفقري والساعد الأيمن، إلى جانب نزيف بالأنف، جرجس .م اشتباه كسر بالفقرات القطنية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. محمد م.س اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات، واشتباه كسر باليد اليمنى

إخطار بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بتعرض سيارة للانقلاب بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتقديم ، الإسعافات للمصابين والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.