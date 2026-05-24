بعد حادث سيارة المياه.. قرار عاجل لتنظيم سير النقل الثقيل في مطروح خلال الصيف

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح القرار رقم 333 لسنة 2026 بشأن تنظيم سير سيارات النقل الثقيل بمدينة مرسى مطروح، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية خلال موسم الصيف، مع تحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية والسياحية.

حظر سيارات النقل

ونص القرار على حظر سير سيارات النقل الثقيل بشارع الإسكندرية بداية من منطقة المطلع وحتى مديرية الأمن، وشارع الكورنيش من منطقة الشراع حتى البوسيت بمدينة مرسى مطروح، يوميًا خلال الفترة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا طوال موسم الصيف.

إدارة المرور تتابع

وأكد القرار تكليف إدارة مرور مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن الانضباط المروري وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين وزائري المحافظة.

تنظيم المرور

يأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة مطروح لتطوير المنظومة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، خاصة مع التوافد الكبير للمصطافين خلال فصل الصيف.