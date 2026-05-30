وفاة عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إدغار موران عن عمر ناهز 104 سنوات

توفي عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي الشهير إدغار موران، أحد أبرز رموز الفكر الإنساني المعاصر، عن عمر ناهز 104 أعوام، وفق ما أعلنته اليوم السبت عائلته لعدد من وسائل الإعلام.

ويُعد موران، ذو التوجه اليساري، من أبرز المفكرين الذين تركوا بصمة عميقة في مجالات الفلسفة وعلم الاجتماع، حيث عُرف بإسهاماته الفكرية الغزيرة والمتنوعة التي تجاوزت حدود فرنسا، وابتعدت عن الأطر التقليدية في علم الاجتماع، مقدما مقاربة فكرية تقوم على تأمل الإنسان انطلاقا من المعطيات العلمية، مع التركيز على التعقيد والتداخل بين التخصصات.

وفي هذا السياق، نعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الراحل، مشيدة بإرثه الفلسفي الكبير، واصفة إياه بأنه أحد أبرز شخصيات الفكر وصديق مقرب للمنظمة.

وأكدت اليونسكو أن موران، من خلال كتبه ومقالاته ومحاضراته التي اتسمت بعمق إنساني وكرم فكري، أسهم في تعزيز الحوار بين التخصصات، محذرا من مخاطر التخصص المفرط.

كما استحضرت المنظمة مشاركته في إلقاء المحاضرة الافتتاحية بمناسبة الذكرى المئوية لليونسكو، معتبرة أن مسيرته الفكرية تمثل منهجا للمستقبل، يجمع بين الصبر والإبداع، ويكتسب أهمية متزايدة في عصر تتسارع فيه التحولات بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويُنظر إلى إرث إدغار موران على أنه أحد أبرز المراجع الفكرية التي تسهم في فهم التحديات الإنسانية المعاصرة، من خلال رؤية شاملة تدمج بين العلم والفلسفة والعلوم الإنسانية.