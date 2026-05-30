قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت
إغلاق مطار ميونيخ بعد الاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة
نيويورك تايمز: المتشددون في إيران يعرقلون الاتفاق مع واشنطن.. ويتهمون قاليباف بالتساهل
بصاروخ أرض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان
تراجع الدواجن والبيض في رابع أيام العيد.. البانيه يهبط إلى 190 جنيهًا
بعد تميزه بـ «كاريرك شبهك».. تكريم طالب بصيدلة القاهرة الأهلية في مؤتمر AIPC2026 الدولي
قبل السفر لأمريكا.. إجراء جديد من حسام حسن في منتخب مصر
صلاح ومرموش في الهجوم.. التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في ودية البرازيل
النسخة 68.. قائمة الأندية المشاركة في الدوري الجديد
جيش الاحتلال ينذر سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني
التحول الأخضر في مصر.. من التزام بيئي دولي إلى أداة لتعزيز التنمية المستدامة
باقي أقل من 7 ساعات.. متى ينتهي وقت التكبيرات في عيد الأضحى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إدغار موران عن عمر ناهز 104 سنوات

إدغار موران
إدغار موران
باريس أ ش أ

توفي عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي الشهير إدغار موران، أحد أبرز رموز الفكر الإنساني المعاصر، عن عمر ناهز 104 أعوام، وفق ما أعلنته اليوم السبت عائلته لعدد من وسائل الإعلام.

ويُعد موران، ذو التوجه اليساري، من أبرز المفكرين الذين تركوا بصمة عميقة في مجالات الفلسفة وعلم الاجتماع، حيث عُرف بإسهاماته الفكرية الغزيرة والمتنوعة التي تجاوزت حدود فرنسا، وابتعدت عن الأطر التقليدية في علم الاجتماع، مقدما مقاربة فكرية تقوم على تأمل الإنسان انطلاقا من المعطيات العلمية، مع التركيز على التعقيد والتداخل بين التخصصات.

وفي هذا السياق، نعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الراحل، مشيدة بإرثه الفلسفي الكبير، واصفة إياه بأنه أحد أبرز شخصيات الفكر وصديق مقرب للمنظمة.

وأكدت اليونسكو أن موران، من خلال كتبه ومقالاته ومحاضراته التي اتسمت بعمق إنساني وكرم فكري، أسهم في تعزيز الحوار بين التخصصات، محذرا من مخاطر التخصص المفرط.

كما استحضرت المنظمة مشاركته في إلقاء المحاضرة الافتتاحية بمناسبة الذكرى المئوية لليونسكو، معتبرة أن مسيرته الفكرية تمثل منهجا للمستقبل، يجمع بين الصبر والإبداع، ويكتسب أهمية متزايدة في عصر تتسارع فيه التحولات بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويُنظر إلى إرث إدغار موران على أنه أحد أبرز المراجع الفكرية التي تسهم في فهم التحديات الإنسانية المعاصرة، من خلال رؤية شاملة تدمج بين العلم والفلسفة والعلوم الإنسانية.

إدغار موران الفيلسوف الفرنسي إدغار موران عالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

ترشيحاتنا

Call of Duty

نينتندو تفجر مفاجأة وتعلن وصول "Call of Duty: Modern Warfare 4" إلى منصة "Switch 2"

سامسونج

سامسونج تتفوق على وحش كوالكوم المبرد بالنيتروجين السائل بتقنية ثورية

سلسلة Xiaomi 17T

سلسلة Xiaomi 17T تصل بمواصفات نارية.. شاومي تكشف وحوش الأداء الجديدة

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد