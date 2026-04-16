البنك المركزي: ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية لـ18.3 مليار دولار في 6 شهور

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية على أساس سنوى بقيمة 2.5 مليار دولار؛ مسجلًأ بذلك 18.3 مليار دولار في الفترة يوليو حتي ديسمبر 2026/2025 من العام المالي الجاري.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول الصادرات السلعية غير البترولية في النصف الأول من العام المالي السابق بقيمة بلغت 15.7 مليار دولار؛ لتتركز تلك الصادرات في الفواكهة و الخضروات الطازجة والمبردة والمطبوخة و المجففة والملابس الجاهزة و الذهب والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي.

وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ ٦,٥ مليار دولار خلال أول 6 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ ۸٫۹ مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق بتراجع قدره 2.4 مليار دولار على أساس سنوي.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بقيمة بلغت 9.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بـ6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة بلغت 3.3 مليار دولار.