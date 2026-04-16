تفاصيل بيع البنك المركزي أذون خزانة بـ 1.32 تريليون جنيه اليوم

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع طلبات شراء أدوات الدين المحلية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خلال مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس 16-4-2026.

وسجلت جملة الاستثمارات وطلبات الشراء التي قدمتها المؤسسات والمستثمرون لشراء أجلي 182 و364 يومًا بقيمة تخطت 1.32 تريليون جنيه بما يعادل 25.51 مليار دولار.

تضمنت جملة الطلبات التي قدمها المستثمرون إلى البنك المركزي المصري اليوم نحو 3186 طلبًا وذلك عبر مزاد اليوم.

وطرح البنك المركزي المصري اليوم أجلي 182 و364 يوما في مزادًا علنيًا نيابة عن وزارة المالية بهدف تدبير الفجوة التمويلية والوفاء باحتياجات الخزانة العامة.

تفاصيل مزاد اليوم

وبلغت جملة طلبات شراء أجل 364 يوما 974 مليار جنيه تضمنت 1244 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية من أصل 55 مليار جنيه مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح 24.202% وأقل سعر بنسبة 21.501% وأكبر سعر بنسبة 30%.

بينما بلغت جملة طلبات الشراء المقدمة على أجل 182 يومًا 1942 طلبًا بقيمة 346.94 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقدم 24.218% وأعلى سعر بنسب 30% وأقل سعر بنسبة 22.3%.