البنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولي 22.8 مليار دولار في 6 شهور

ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي مقدار ملياري دولار مسجلًا نحو ۲۲٫۸ ملیار دولار في الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2025/2026 الجاري مقابل نحو ۲۰,۸ مليار دولار.

وأرجع تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن مؤشرات أداء النصف الأول من العام المالي الجاري؛ ذلك العجز كنتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية.

وتضمن ذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ٤,٥ مليار دولار لتصل إلى نحو ٤١,١ مليار دولار مقابل نحو ٣٦,٦ مليار دولار.

و تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتليفونات، وفول الصويا.

وشهدت ميزان دخل الاستثمار عجزًا بمعدل ۸۰% ليصل إلى نحو ٨,٦ مليار دولار مقابل نحو ۷٫۹ مليار دولار)، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل %۷٫۷% لتسجل نحو ۹٫۹ مليار دولار .ر