البنك المركزي: ارتفاع إيرادات قناة السويس إلي 2.2 مليار دولار في 6 شهور

ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19% بمقدار 400 مليون دولار على أساس سنوي، مسجلة 2.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري .

وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري؛ والذي تضمن ارتفاع رسوم العبور في قناة السويس إلي 2.2 مليار دولار بعد أن كانت 1.8 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة ٢٨٤٠ مليون طن بمعدل نمو 16.1% تضمنت نمو السفن العابرة 5.8% بطاقة 6700 سفينة.

وأوضح التقرير أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، شهدت تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ (الفترة يوليو / ديسمبر ۲۰۲۵ - فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة.

وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات، حيث ليحقق ۸٫۹ مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.