مسيرة حافلة بالعطاء لخدمة القطاع المصرفي.. محافظ البنك المركزي ينعى إسماعيل حسن

نعي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ سلفه الأسبق إسماعيل حسن والذي وافته المنية اليوم السبت 11-4-2026.

وأعرب محافظ البنك المركزي ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق.

وقال “ عبدالله” إن الفقيد و الذي وافته المنية يمتلك مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في خدمة القطاع المصرفي المصري، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن الفقيد كان أحد الرموز البارزة في تاريخ العمل المصرفي، وأسهم خلال مسيرته المهنية، لاسيما خلال توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، في دعم وتطوير سياسات القطاع المصرفي وتعزيز استقراره.

وأضاف أن الراحل كان يتمتع بمكانة رفيعة واحترام واسع داخل المجتمع المصرفي، وظل نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والالتزام.