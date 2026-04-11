وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق

توفي إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، اليوم السبت.

وأعلن حفيد المحافظ الأسبق وفاته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبحسب مصادر مطلعة لـ صدى البلد، فإنه من المقرر تشييع جنازة إسماعيل حسن عصر اليوم من مصر الجديدة.

تولي إسماعيل حسن، إدارة البنك المركزي المصري في الفترة 1993حتي 2001 لمدة 8سنوات.

وتخرج إسماعيل حسن من كلية تجارة جامعة عين شمس عام 1959، والتحق فور تخرجه بالعمل بالبنك الأهلي المصري، ثم انتقل عام 1961 للعمل بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بعد صدور قرار جمهوري بتأسيسه ككيان رقابي مستقل يمثل الحكومة المصرية.