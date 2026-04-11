تشييع جثمان محافظ البنك المركزي الأسبق من مسجد السيدة صفية

شُيّع منذ قليل جثمان إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق من مسجد السيدة صفية بمصر الجديدة، في جنازة شهدت حضور عدد من أفراد عائلته ومحبيه.

ورحل إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد مسيرة فى العمل المصرفى تخطت 65 عاما.

تخرج الراحل في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1959، وبدأ مشواره المهني بالبنك الأهلي المصري، قبل أن ينتقل في عام 1961 للعمل بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي.

ويُعد إسماعيل حسن من الرعيل الأول الذي عاصر تأسيس البنك المركزي ككيان رقابي مستقل، حيث تدرج في مناصبه الفنية والقيادية حتى وصل إلى سدة قيادة القطاع المصرفي المصري.

8 سنوات في قيادة السياسة النقدية

تولى الفقيد منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 1993 واستمر فيه لمدة 8 سنوات حتى عام 2001، وهي فترة شهدت تحولات اقتصادية هامة في هيكلة النظام المصرفي.