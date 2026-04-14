البنك المركزي: ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر 10.2 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر في أول 6 شهور من العام المالي الجاري بمقدار 2.5 مليار دولار علي أساس سنوي.

وقال تقرير أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2025/2026 الجاري؛ إن الإيرادات السياحية سجلت 10.2 مليار دولار بزيادة 17.3% مقابل 8.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

و شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ (الفترة يوليو / ديسمبر ۲۰۲۵ - فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة، وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات.

كما تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل ١٣,٦٪ مسجلاً نحو ۹٫۵ مليار دولار مقابل نحو ۱۰٫۹ مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

ويعزى هذا إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل %٢٨,٤ لتصل إلى نحو ۲۲٫۰ مليار دولار، مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ٢٠,٦%