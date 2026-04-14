البنك المركزي: ارتفاع العجز التجاري للمواد البترولية لـ8.9 مليار دولار في 6 شهور

ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو ۲٫۳ مليار دولار ليصل إلى نحو ۸٫۹ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ٦,٧ مليار دولار.

وأرجع تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2025/2026 الجاري، ذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية بنحو ۱٫۹ مليار دولار لتصل إلى نحو ١١,٦ مليار دولار مقابل نحو ۹٫۷ مليار دولار.

وارتفع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو ۲۱ مليار دولار، والبترول الخام بمقدار ٣٠٥,٨ مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار ٥٢٢,٤ مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة.

وانخفضت الصادرات البترولية بمقدار ٣٥٢,٣ مليون دولار لتقتصر على نحو ٢,٦ مليار دولار في الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2026/2025 مقابل نحو 3 مليارات دولار، نظرًا لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٣٤٣,١ مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار ١٦٩,٧ مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما .

و ارتفعت الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار ١٦٠,٥ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة