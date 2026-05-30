الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يفاجئ وحدة الغسيل الكلوي بسنديون| صور

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
محمود زيدان

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، زيارة ميدانية لوحدة الغسيل الكلوي بسنديون التابعة لمستشفى مطوبس المركزي، وذلك للوقوف على كفاءة الجلسات المقدمة للمرضى، والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الحيوية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفي ضوء تعليمات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

ورافق وكيل الوزارة، خلال الجولة، وفد ضم كلاً من: الدكتور أحمد عبد العليم مساعد وكيل الوزارة، والدكتور جورج سامي مدير إدارة التخطيط، والدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة متابعة المديريات، والدكتورة منى جاويش، الصيدلة الإكلينيكية، وأشرف كمال، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

شملت الجولة المرور على قاعات الغسيل الكلوي بالوحدة للتأكد من كفاءة عمل ماكينات الغسيل الكلوي والالتزام التام بجدول الشفتات ونوبتجيات الأطقم الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية والفلاتر اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون أي معوقات.

وخلال تفقد الوحدة، شدد الدكتور محمد أبو السعد على الالتزام بالانضباط الإداري وتطبيق  معايير الجودة والالتزام التام ببروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم لحماية المرضى والمترددين.

 وحرص وكيل الوزارة على تقديم التهنئة لجميع المرضى المتواجدين بالوحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم الشفاء، متوجهًا بالتهنئة للكوادر الطبية والتمريضية المرابطة بالعمل خلال أيام العيد، مثمناً جهودهم.

وحرص على التواصل المباشر والتفاعل الفعال مع المرضى والمرافقين المتواجدين بالوحدة للاستماع إلى آرائهم والاطمئنان على راحتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، موجهاً بتذليل أي عقبات تواجههم بشكل فوري.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ صحة كفر الشيخ أخبار الصحة

