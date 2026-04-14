البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار خلال 6 أشهر

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 29.6% مسجلة 22.1 مليار دولار مقابل 17.1مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2025/2026، والتي أظهرت زيادة في تحويلات المصريين في الخارج بقيمة 5 مليارات دولار .

وأوضح البنك المركزي أن العجز في الميزان التجاري تراجع بمعدل ١٣,٦٪ مسجلاً نحو ۹٫۵ مليار دولار مقابل نحو ۱۰٫۹ مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأضاف أن صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل %٢٨,٤ لتصل إلى نحو ۲۲٫۰ مليار دولار، مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ٢٠,٦%