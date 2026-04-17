مع الأحداث العالمية وتغييرات سعر الدولار .. أحدث أسعار سيارات KGM

شهدت سوق السيارات إعلان قائمة أسعار جديدة لسيارات KGM، وفق أحدث تحديث صادر وذلك في ظل استمرار تأثر القطاع بالتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس على تكاليف الإنتاج والاستيراد.

ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه سوق السيارات اتجاهًا تصاعديًا في الأسعار، مدفوعًا بعدة عوامل من بينها ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، ما يفرض ضغوطًا على الأسواق.



وتعكس الأسعار الجديدة استمرار المنافسة داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تنوع الفئات والتجهيزات بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، في ظل سعي الشركات للحفاظ على تواجدها رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.



وبحسب القائمة، طُرح طراز KGM Torres موديل 2026 بعدة فئات مختلفة، حيث سجلت الفئة Comfort سعر 1,585,000 جنيه، فيما جاءت فئة Advance بسعر 1,720,000 جنيه، وبلغ سعر فئة Premium نحو 1,850,000 جنيه، بينما سجلت فئة Luxury سعر 1,980,000 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى Black Edition إلى 1,999,000 جنيه.



كما كشفت القائمة عن أسعار طراز KGM Actyon موديل 2026، حيث سجلت فئة Highline نحو 1,925,000 جنيه، في حين بلغت الفئة Topline نحو 2,125,000 جنيه، لتُصنف ضمن الفئات الأعلى سعرًا في هذه الشريحة.

