برلمانية: تطوير منظومة الدعم ضرورة وطنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحديث قواعد بيانات المستفيدين والاستفادة من أدوات التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة دعم أكثر دقة وشفافية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الاستهداف لضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

تعزيز العدالة الاجتماعية

وأضافت أن توجيهات الحكومة بشأن تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية تأتي في توقيت مهم يتطلب مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية للفئات المستحقة والحفاظ على استدامة الموارد العامة.

وأشادت عضو مجلس النواب باستمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام الدولة بالحفاظ على حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في تطبيق معايير الاستحقاق.

تطوير منظومة الدعم ليس مجرد إجراء إداري

واكدت النائبة على أن تطوير منظومة الدعم ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وقدرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.