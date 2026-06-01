قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيران

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي اليوم، بضبط وإحضار شقيق مرشح سابق لانتخابات مجلس النواب بدائرة بندر المحلة، للتحقيق معه في اتهامه بإشعال حريق بمزرعة مواشي ما تسبب في خسائر وتلفيات قدرت بنحو نصف مليون جنيه بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة



تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية اخطارا بنشوب حريق بأرض زراعية مزروعة بالقمح، قبل أن تمتد النيران إلى مزرعة مواشٍ مجاورة.



كما انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

وأفادت المعاينة الأولية عن وقوع خسائر كبيرة بالمزرعة تقدر بنصف مليون جنيه، فيما تم ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث وبيان أسبابه.

وكشفت نتائج المعاينة بوجود شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق، فيما اتهم صاحب المزرعة شقيق مرشح سابق لانتخابات مجلس النواب لعام 2026 بدائرة بندر المحلة، فيما أسفرت تحريات المباحث عن صحة الاتهامات الواردة في البلاغ.



وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.