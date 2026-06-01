أهلي حلب يتعاقد مع زاك لوفتون بعد التألق مع الأهلي في أفريقيا

أعلن نادي أهلي حلب السوري تعاقده مع الأمريكي زاك لوفتون، محترف فريق الأهلي المصري لكرة السلة، لدعم صفوفه خلال المرحلة الحاسمة من منافسات الدوري السوري.

يأتي انتقال لوفتون إلى الفريق السوري عقب انتهاء مشواره مع الأهلي المصري، الذي ساهم معه في التتويج بلقب دوري السوبر المصري لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في سلسلة الدور النهائي.

كان اللاعب الأمريكي أحد أبرز عناصر الأهلي خلال مشاركته في النسخة الأخيرة من الدوري الإفريقي لكرة السلة، حيث اختير ضمن التشكيل المثالي الثاني للبطولة رغم اكتفاء الفريق بالمركز الرابع.

وكان الأهلي قد ضم لوفتون في مارس الماضي للمشاركة في الأدوار النهائية لبطولتي الدوري والكأس، إلى جانب منافسات الدوري الإفريقي، ونجح اللاعب في ترك بصمة قوية خلال فترة قصيرة.

ويتطلع لوفتون إلى مواصلة نجاحاته هذا الموسم بإضافة لقب جديد إلى سجله، بعدما توج بالفعل بلقب الدوري المصري.

وشهدت آخر مبارياته بقميص الأهلي تألقًا لافتًا أمام تايجرز الرواندي في نصف نهائي الدوري الإفريقي، إذ سجل بمفرده 36 نقطة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب خسارة فريقه في اللقاء.