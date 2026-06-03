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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: الدور المصري ركيزة أساسية للدفاع عن القضية الفلسطينية

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
حسن رضوان

أدان اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، اقتحام المسجد الأقصى والانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من جانب مجموعات من المستوطنين المتطرفين تحت غطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، واستفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.

وقال فرحات إن الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة، وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وإحياء مسار السلام، مشددا على أن مدينة القدس بما تمثله من قيمة دينية وتاريخية وحضارية يجب أن تحظى بالحماية والاحترام الكامل وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن المساس بالمقدسات الدينية لا يهدد فقط الاستقرار الإقليمي، بل ينعكس سلبا على فرص التعايش والسلام، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات المتكررة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وثمن فرحات الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جهودها المكثفة لوقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، انطلاقا من ثوابتها التاريخية الراسخة في الدفاع عن الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن مصر كانت ولا تزال داعما رئيسيا للقضية الفلسطينية، وتبذل جهودا سياسية ودبلوماسية متواصلة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدساته، مؤكدا أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يكون ممكنا إلا من خلال احترام الشرعية الدولية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد فرحات على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المقدسات، والعمل على ترسيخ أسس السلام والاستقرار بما يحفظ حقوق الشعوب ويصون الأمن الإقليمي.

اللواء الدكتور رضا فرحات اقتحام المسجد الأقصى المقدسات الإسلامية مدينة القدس

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