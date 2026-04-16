الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

7 دول تفتح أبوابها للهجرة 2026.. منح تصل إلى 100 ألف دولار وفرص ذهبية للعمل والإقامة بالخارج للمصريين

7 دول تفتح أبوابها للهجرة 2026
7 دول تفتح أبوابها للهجرة 2026
خالد يوسف

تفتح عدد من الدول، أبواب الهجرة أمام المصريين وغيرهم من الجنسيات في عام 2026، من خلال برامج حوافز مالية جذابة تهدف إلى جذب السكان الجدد إلى مناطقها الريفية أو الجزر النائية أو المدن الشبه مهجورة، في محاولة لمواجهة تحديات الشيخوخة السكانية والنزوح الجماعي نحو المدن الكبرى، مع تعزيز الاقتصادات المحلية وإعادة الحيوية إلى هذه المناطق المهملة.

دول تفتح أبوابها للهجرة 2026

تشهد خريطة الهجرة العالمية تحولات ملحوظة خلال العام الجاري، حيث تتصدر عبارة دول تفتح أبوابها للهجرة 2026 محركات البحث مع اتجاه عدد من الدول لاستقطاب سكان جدد من مختلف الجنسيات من بينهم المصريين عبر برامج تحفيزية تهدف إلى إنعاش المناطق الريفية والجزر النائية التي تعاني من تراجع سكاني واضح.

هذه المبادرات، التي تتفاوت في طبيعتها بين منح لتجديد العقارات أو شراء منازل بأسعار رمزية أو دعم مباشر لرواد الأعمال والمتطوعين، تمثل فرصة ذهبية للباحثين عن نمط حياة هادئ بعيدًا عن صخب المدن، مع دعم مالي يصل أحيانًا إلى عشرات الآلاف من الدولارات أو اليورو، مما يجعلها استثمارًا مزدوجًا يجمع بين الاستقرار الشخصي والمساهمة في بناء مجتمعات مستدامة.

توجه استراتيجي لإعادة التوازن الديموغرافي

يرى خبراء الهجرة، أن هذه الخطوات لا تقتصر على تقديم حوافز مادية فقط، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة التوازن الديموغرافي عالميًا، خاصة في الدول التي تواجه تحديات سكانية متزايدة، كما تفتح هذه البرامج الباب أمام فرص العمل بالخارج للمصريين 2026 بشرط استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التأشيرات المناسبة.

في أوروبا، تبرز إيطاليا كواحدة من أبرز النماذج ضمن قائمة دول تفتح أبوابها للهجرة 2026، حيث تواصل تنفيذ مبادراتها لإحياء القرى الريفية، ففي جزيرة سردينيا، تُمنح مساعدات تصل إلى 15 ألف يورو لشراء وتجديد منزل داخل بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 3 آلاف نسمة، مع شرط الإقامة لمدة لا تقل عن 18 شهر، أما في توسكانا، فتتراوح قيمة الدعم بين 10 و30 ألف يورو للإقامة في قرى جبلية محدودة السكان على ألا تتجاوز المنحة نصف تكلفة المشروع.

أفضل دول للهجرة في 2026

أما أيرلندا، فتسير في الاتجاه نفسه عبر برنامج "جزرنا الحية"، الممتد حتى عام 2033، والذي يشمل أكثر من 30 جزيرة نائية، ويوفر البرنامج منحًا تصل إلى 84 ألف يورو لترميم منازل قديمة غير مأهولة، بشرط استخدامها كمقر إقامة أساسي، وهو ما يعزز من كونها ضمن أفضل دول للهجرة في 2026، رغم التحديات المرتبطة ببعد هذه الجزر.

وفي سويسرا، تقدم قرية ألبينين حوافز مالية للعائلات الشابة تصل إلى 25 ألف فرنك لكل بالغ، و10 آلاف لكل طفل مقابل شراء منزل والإقامة لمدة 10 سنوات، ورغم محدودية الخدمات، إلا أنها تظل خيارًا مناسبًا لمحبي الحياة الهادئة ضمن إطار فرص العمل بالخارج للمصريين 2026 المرتبطة بالإقامة طويلة الأمد.

فرص العمل بالخارج للمصريين 2026

أما إسبانيا فتقدم نموذجًا مختلفًا عبر استهداف العاملين عن بُعد من خلال برنامج "البدو الرقميين" في منطقة إكستريمادورا، حيث تمنح حوافز تصل إلى 10 آلاف يورو مع دعم إضافي بعد عامين و هو ما يجعلها من دول تفتح أبوابها للهجرة 2026 التي تربط بين التكنولوجيا والحياة الريفية.

وعلى الجانب الآخر، تقدم تشيلي برنامج "ستارت آب تشيلي" لدعم رواد الأعمال بمنح تبدأ من 15 ألف دولار للمشروعات الناشئة وتصل إلى 100 ألف دولار للشركات في مراحل النمو مع توفير تأشيرة عمل مما يعزز من فرص العمل بالخارج للمصريين 2026 في المجال التكنولوجي.

أما في آسيا، فتقدم اليابان برنامجًا لتنشيط المناطق الريفية يتضمن رواتب تصل إلى 3 ملايين ين للمتطوعين الذين يساهمون في دعم المجتمعات المحلية لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام مع اشتراط إتقان اللغة اليابانية وهو ما يعكس أهمية الاندماج الثقافي.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد