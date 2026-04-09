وزير البترول: عملنا على زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة
بعد مجز.رة بيروت.. نتنياهو يعلن عزمه بدء محادثات مباشرة مع لبنان لنزع سلا.ح حزب الله
تصريح صادم.. مارك روته يكشف خضوع الناتو وأوروبا لطلبات ترامب في حرب إيران
الضأن البلدي بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في الأسواق
مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تحتفل بيوم اليتيم | صور
اتصال مفاجئ .. ترامب يضغط على نتنياهو لوقف العدوان ضد لبنان
الإيجار القديم | الحكومة تدعو المواطنين للإسراع في طلب السكن البديل
مدبولي: حريصون على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر
رئيس الوزراء : لجنة من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لإقراره
الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص
مدبولي: بعد انتهاء الحرب سنستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
مدبولي: نهج اقتصادي تدريجي لتخفيف الأعباء وغلق المحال 11 مساءً بدءًا من الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بحثا عن حياة أفضل | 21% من شباب ألمانيا يخططون للهجرة

القسم الخارجي

كشفت دراسة حديثة عن تزايد ملحوظ في رغبة الشباب في ألمانيا في مغادرة البلاد، حيث أظهرت النتائج أن واحدًا من كل خمسة شباب ألمان يفكر بشكل جدي في الهجرة، في مؤشر يعكس تنامي القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل أكبر اقتصاد أوروبي.

وبحسب دراسة بعنوان “الشباب في ألمانيا 2026”، فإن نحو 21% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عامًا يخططون فعليًا لمغادرة البلاد، بينما أبدى حوالي 41% استعدادهم للهجرة على المدى الطويل، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في توجهات الأجيال الجديدة، وفق ما نشرته وكالة دوتشيه فيليه. 

ضغوط اقتصادية ومعيشية

وأرجعت الدراسة هذا الاتجاه إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الأوضاع الاقتصادية خلال العامين الماضيين، وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار السكن، إلى جانب مخاوف متزايدة بشأن فرص العمل في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يفرضه من تحديات على سوق العمل.

وأشار مدير الدراسة إلى أن الشباب يعانون من ضغوط نفسية متزايدة وشعور بانعدام الاستقرار، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تدفع الكثيرين للتفكير في البحث عن “بداية جديدة” خارج البلاد.

تصاعد الاستقطاب السياسي

ولم تقتصر الأسباب على الجانب الاقتصادي، إذ أظهرت النتائج أن التطورات السياسية داخل ألمانيا تلعب دورًا مؤثرًا، خاصة مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي بات يحصد نسبًا متزايدة من أصوات الشباب.

كما ساهمت حالة الاستقطاب السياسي وارتفاع الخطاب اليميني في تعزيز شعور بعض الفئات، خصوصًا من أصول مهاجرة، بعدم الأمان أو الترحيب، ما يدفعهم للتفكير في مغادرة البلاد.

أزمة صحة نفسية متفاقمة

وأظهرت الدراسة أيضًا أن نحو 29% من الشباب يشعرون بالحاجة إلى دعم نفسي، وهي نسبة ترتفع بين النساء والطلاب والعاطلين عن العمل، ما يعكس تدهورًا في الصحة النفسية لدى هذه الفئة.

ولجأ عدد متزايد من الشباب إلى خدمات دعم نفسي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في محاولة للتعامل مع الضغوط اليومية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها الجيل الجديد.

وجهات مفضلة للهجرة

وعلى الرغم من أن ألمانيا لا تزال واحدة من أقوى اقتصادات العالم، فإن العديد من الشباب يفضلون الانتقال إلى دول أوروبية أخرى، مثل سويسرا والنمسا، نظرًا لما توفره من جودة حياة مرتفعة وخدمات عامة مستقرة، إضافة إلى مدن مثل فيينا التي تتصدر مؤشرات المعيشة عالميًا.

ويرى مراقبون أن هذه النتائج تعكس تحولًا في أولويات الشباب الألماني، حيث لم تعد القوة الاقتصادية وحدها كافية للاحتفاظ بهم، في ظل بحثهم عن بيئة أكثر استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا، وفرص أفضل لتحقيق التوازن بين الحياة والعمل.

وتشير هذه المؤشرات إلى تحدٍ متزايد أمام ألمانيا، يتمثل في هجرة العقول الشابة، وهو ما قد يؤثر على مستقبل سوق العمل والاقتصاد، إذا لم تُتخذ سياسات فعالة لمعالجة أسباب القلق المتزايد لدى الأجيال الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

قرار إيقاف خدمة الإنترنت

هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

ترشيحاتنا

قافلة شاملة

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية تنموية شاملة بقرية معزور.. صور

جانب من اللقاء

فتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الناشئة في أسوان

محافظ مطروح يتفقد مصنع الوجبة

محافظ مطروح: خطة فورية للاستغلال الأمثل لمصنع الوجبة المدرسية خلال الموسم السياحي

بالصور

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد