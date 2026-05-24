نزيف غير مُبرّر .. ماذا يحدث لمصاب الإيبولا بعد 5 أيام؟

يُعد فيروس الإيبولا من الأمراض شديدة الخطورة ويمكن أن يسبب الوفاة حال التأخر فى اكتشافه لذا من المهم معرفة أعراضه المختلفة حيث أنه يظهر فى كل مرحلة من المرض مجموعة من العلامات المُتباينة.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بعد الإصابة بفيروس الإيبولا بمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام من المرض تظهر مجموعة مختلفة من الأمراض.

أعراض إيبولا بعد 5 أيام

يمكن أن تتطور أعراض الإيبولا لدى المرضى من جافة إلى رطبة عند ازدياد حالتهم سوءاً ، وحينها تظهر العلامات التالية:

فقدان الشهية

نزيف غير مبرر

أعراض الجهاز الهضمي

غثيان

ألم في البطن

إسهال

التقيؤ

أعراض أخرى

قد تشمل الأعراض الأخرى ألم الصدر، وضيق التنفس، والارتباك، واحمرار العينين، والطفح الجلدي، والفواق، والنوبات.

