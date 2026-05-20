الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أنواع لا تعرفها عن فيروس الإيبولا

إيبولا
نهى هجرس

فيروس إيبولا عدوى نادرة لكنها مهددة للحياة، يمكن أن تسبب تفشي أمراض خطيرة، خاصة في بعض مناطق أفريقيا، تنتشر عن طريق ملامسة سوائل جسم الحيوانات أو الأشخاص المصابين، أعراضها المبكرة تشبه أعراض الإنفلونزا، لكنها قد تتفاقم. 

أنواع الإيبولا

توجد أربعة أنواع مختلفة من فيروس إيبولا تصيب البشر، يُطلق الخبراء على الفيروسات المسببة للإيبولا اسم المنطقة التي تم اكتشافها فيها لأول مرة (حتى لو حدثت تفشيات في مناطق أخرى منذ ذلك الحين)، وتختلف هذه الفيروسات في قدرتها على إحداث الأعراض وشدتها. وتشمل:

فيروس بونديبوجيو (فيروس بونديبوجيو). يُسبب هذا الفيروس مرض فيروس بونديبوجيو (BDBV)، وهو أقل عرضةً للتسبب بالوفاة من الأنواع الأخرى.

فيروس إيبولا السوداني (فيروس السودان)، يسبب هذا الفيروس مرض فيروس السودان (SVD)، وهو مرضٌ يُرجّح أن يكون مميتاً.

فيروس إيبولا غابة تاي (فيروس غابة تاي)، يُسبب هذا الفيروس مرض فيروس غابة تاي (TAFV)،وهو أندر أنواع الإيبولا.

فيروس إيبولا زائير (فيروس إيبولا)، يُسبب هذا الفيروس مرض فيروس إيبولا (EVD). يُعدّ مرض فيروس إيبولا السبب الأكثر شيوعًا لتفشي مرض إيبولا والوفيات الناجمة عنه

كم من الوقت يستغرق ظهور أعراض الإيبولا؟

قد تظهر أعراض الإيبولا في وقت مبكر يصل إلى يومين بعد التعرض للفيروس، وقد تمتد إلى ثلاثة أسابيع

رنا رئيس
