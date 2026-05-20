المرشد الإيراني يُحيي الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي إحياء ذكرى شهداء "رحلة أيار"، وفي مقدمتهم الشهيد رئيسي يُعيد إلى الذاكرة استشهاد قوافل خدام الشعب في إيران.

جاء ذلك في رسالة للمرشد الإيراني بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وقال: “يمكن للمرء أن يعد من ميزات الشهيد رئيسي تحمل المسئولية وإفساح المجال للشباب واهتمام بالعدالة والدبلوماسية”.

وأضاف: كانت هذه الخصائص تبعث طمأنينة في نفوس أصدقاء إيران ومنهم مجاهدو جبهة المقاومة وكثير من الحريصين على النظام.

وختم: “اليوم نقف أمام الملاحم التي سطّرها الشعب الإيراني في مقاومته التاريخية الفريدة بوجه جيشين إرهابيين عالميين”.