الحرس الثوري: إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة

أكد الحرس الثوري الإيراني ، أنه إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية التي تم الوعد بها ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان له : إذا تكرر العدوان على إيران ستكون ضرباتنا الساحقة في أماكن لا يتوقعها الأعداء وستدمرهم تدميراً شديداً.

وتابع البيان الإيراني : العدو الأمريكي الإسرائيلي الذي لم يتعلم من الهزائم الكبرى والاستراتيجية المتكررة عاد ليكرر التهديد

وزاد الحرس الثوري قائلا : رغم أنهم هاجمونا بكل قدرات جيشيهم الأكثر تجهيزاً في العالم إلا أننا لم نستخدم كل إمكانيات الثورة ضدهم.

وختم الحرس الثوري الإيراني، قائلا : نحن ههههاهدون قوتنا في ميدان المعركة وليس في البيانات الجوفاء وصفحات التواصل الاجتماعي.