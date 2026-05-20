شوبير يوجه رسالة إلى نيمار قبل المونديال: “شد حيلك ده آخر كأس عالم

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لا يزال يمتلك مكانة استثنائية لدى جماهير البرازيل، مشيرًا إلى حالة الجدل والاهتمام الكبيرة التي صاحبت إعلان قائمة منتخب “السليساو” المشاركة في كأس العالم المقبلة.



وقال شوبير، خلال برنامجه عبر “راديو أون سبورت”، إن مجرد الإعلان عن وجود نيمار ضمن قائمة المنتخب البرازيلي أحدث تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، مؤكدًا أن النجومية الحقيقية تفرض على صاحبها مسؤوليات مضاعفة داخل وخارج الملعب.



وأضاف أن الجماهير البرازيلية ما زالت ترى في نيمار أحد أهم نجوم الكرة في بلادها، مطالبًا اللاعب بالتركيز وتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البطولة القادمة قد تكون الأخيرة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وشدد شوبير على أن الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به نيمار يجب أن يكون دافعًا له من أجل قيادة منتخب البرازيل لتحقيق حلم التتويج باللقب العالمي وإضافة النجمة السادسة إلى سجل المنتخب البرازيلي.