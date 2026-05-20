الصحة تستقدم فريقًا متخصصا من بيرو لإجراء جراحات أجنة دقيقة بمبرة المعادي

استقدمت وزارة الصحة والسكان فريقًا دوليًا متخصصًا في جراحات الأجنة من دولة بيرو، لإجراء تدخلات جراحية دقيقة وتدريب الكوادر الطبية المصرية بمستشفى مبرة المعادي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير التخصصات الطبية الدقيقة ونقل الخبرات العالمية المتقدمة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن استقدام هذا الفريق يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات الأطباء المصريين على أحدث تقنيات جراحات الأجنة، مما يساهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، خاصة في التخصصات النادرة والمعقدة.

وأوضحت الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية أن القطاع ينفذ برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات العالمية، بالتعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لدعم التعليم الطبي المستمر وتأهيل الفرق الطبية بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية حرص المؤسسة على استحداث خدمات تخصصية متقدمة وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات التابعة لها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور هاني إمبابي مدير عام الشئون الفنية والطبية بالمؤسسة العلاجية واستشاري جراحة الأطفال إلى أن الفريق البيروفي يضم ستة خبراء في تخصصات التخدير والنساء والتوليد وجراحة أعصاب الأطفال وجراحات الأجنة، حيث يجمع البرنامج بين المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية المباشرة.

وأوضح أنه تم خلال اليوم الأول إجراء تدخلين جراحيين، مع خطة لتنفيذ ستة تدخلات إضافية خلال اليومين التاليين، تشمل إصلاح بعض التشوهات العصبية للأجنة قبل الولادة لتحسين فرص نجاح العلاج وتقليل المضاعفات بعد الولادة.

المسجلين 150 طبيبًا من مختلف الجهات

وشهدت الورش إقبالًا كبيرًا من أساتذة الجامعات المصرية والأطباء المتخصصين في طب الأجنة والنساء والتوليد وجراحات الأطفال، حيث تجاوز عدد المتدربين المسجلين 150 طبيبًا من مختلف الجهات والمؤسسات الطبية.

وأكدت الدكتورة إسراء أبو زيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة أن هذه الورش تأتي ضمن خطة القطاع لتوفير فرص تدريب متقدمة في التخصصات الدقيقة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير مهارات الأطباء وفق أحدث المعايير العالمية.