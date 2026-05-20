قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تستقدم فريقًا متخصصا من بيرو لإجراء جراحات أجنة دقيقة بمبرة المعادي

الدكتور محمد شقوير
الدكتور محمد شقوير

استقدمت وزارة الصحة والسكان فريقًا دوليًا متخصصًا في جراحات الأجنة من دولة بيرو، لإجراء تدخلات جراحية دقيقة وتدريب الكوادر الطبية المصرية بمستشفى مبرة المعادي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير التخصصات الطبية الدقيقة ونقل الخبرات العالمية المتقدمة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن استقدام هذا الفريق يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات الأطباء المصريين على أحدث تقنيات جراحات الأجنة، مما يساهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، خاصة في التخصصات النادرة والمعقدة.

وأوضحت الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية أن القطاع ينفذ برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات العالمية، بالتعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لدعم التعليم الطبي المستمر وتأهيل الفرق الطبية بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية حرص المؤسسة على استحداث خدمات تخصصية متقدمة وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات التابعة لها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور هاني إمبابي مدير عام الشئون الفنية والطبية بالمؤسسة العلاجية واستشاري جراحة الأطفال إلى أن الفريق البيروفي يضم ستة خبراء في تخصصات التخدير والنساء والتوليد وجراحة أعصاب الأطفال وجراحات الأجنة، حيث يجمع البرنامج بين المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية المباشرة. 

وأوضح أنه تم خلال اليوم الأول إجراء تدخلين جراحيين، مع خطة لتنفيذ ستة تدخلات إضافية خلال اليومين التاليين، تشمل إصلاح بعض التشوهات العصبية للأجنة قبل الولادة لتحسين فرص نجاح العلاج وتقليل المضاعفات بعد الولادة.

المسجلين 150 طبيبًا من مختلف الجهات

وشهدت الورش إقبالًا كبيرًا من أساتذة الجامعات المصرية والأطباء المتخصصين في طب الأجنة والنساء والتوليد وجراحات الأطفال، حيث تجاوز عدد المتدربين المسجلين 150 طبيبًا من مختلف الجهات والمؤسسات الطبية.

وأكدت الدكتورة إسراء أبو زيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة أن هذه الورش تأتي ضمن خطة القطاع لتوفير فرص تدريب متقدمة في التخصصات الدقيقة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير مهارات الأطباء وفق أحدث المعايير العالمية.

وزارة الصحة بيرو جراحات أجنة مبرة المعادي مستشفى مبرة المعادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

تخلصت من حياتها شنقا.. مصرع طفلة بإحدى قرى الدقهلية

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعي

فصل الكهرباء للصيانة

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد