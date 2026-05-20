روسيا والصين: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يقوض الاستقرار بالشرق الأوسط

دعت كلا من الصين وروسيا إلى حل النزاع الأوكراني عبر الحوار والمفاوضات حيث أعربا عن دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام المستدام.

وفي بيان صيني روسي مشترك ؛ فقد صرحت بكين وموسكو بأن العلاقات بين البلدين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع المواجهة وليست موجهة ضد دول ثالثة والعلاقات بينهما بلغت أعلى مستوياتها التاريخية وهي مستمرة في التطور بشكل مطرد.

وقال البيان المشترك : الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران انتهاك للقانون الدولي وتقويض للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف : ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض وكذلك ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع البيان: نعرب عن أسفنا لأن السياسة الأمريكية غير المسؤولة بعد انتهاء معاهدة "ستارت الجديدة" للأسلحة النووية لم تسمح بالحفاظ على إرث المعاهدة.

وأكد البيان الصيني الروسي أن مشروع القبة الذهبية الأمريكي له تأثير سلبي خطير على الأمن الدولي.

وختمت الدولتان بيانهما: نعارض استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية.