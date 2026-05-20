قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى رحيل سمير صبري.. أقنع راقصة شهيرة بالعودة في سن 60 ووصف بالفنان الشامل
وزير التعليم: نعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
اليونيسف: التعليم في مصر خطوة نحو مستقبل أقوى
محمود محيي الدين: الاستثمار في التعليم الطريق الحقيقي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يشاهد فيديو قصيرا عن القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف
إشادة أممية واسعة بإنجازات مصر في إصلاح التعليم|اليونيسف: الإصلاحات تحولت لتغيير حقيقي
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور
انخفاض نسبة الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة ملف الشراكة القُطرية تستعرض «تقدم إصلاح التعليم في مصر 2024–2026»

السيدة إيسوهي جوان إيجبايكي
السيدة إيسوهي جوان إيجبايكي
ياسمين بدوي

أكدت السيدة إيسوهي جوان إيجبايكي، رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، أن مصر تشهد مرحلة فارقة في مسار تطوير وإصلاح التعليم، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ إصلاحات تعليمية قائمة على الأدلة والبيانات،

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها تحت عنوان «أدلة وتقدم إصلاح التعليم في مصر 2024–2026»، ضمن فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» الذي عُقد تحت عنوان «عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية».

وفي مستهل كلمتها، أعربت إيجبايكي عن تقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، مشيدةً بالشراكة القوية والتعاون المثمر بين الحكومة وشركاء التنمية في دعم جهود الإصلاح التعليمي، مؤكدة أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في رحلة تطوير التعليم في مصر.

وأشارت إلى أن تحليل قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم لعام 2021، اللذين تم إعدادهما بتمويل من الشراكة العالمية من أجل التعليم، وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واليونيسف والشركاء، قد سلطا الضوء على عدد من التحديات الهيكلية التي واجهت المنظومة التعليمية، من بينها ارتفاع كثافات الفصول الدراسية، والاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية بدلاً من الانتظام المدرسي، إلى جانب النقص الملحوظ في أعداد المعلمين والضغوط المتزايدة على النظام التعليمي.

وأضافت أن مصر انتقلت اليوم من مرحلة تشخيص التحديات إلى مرحلة التعامل الفعّال معها، حيث تشهد المنظومة التعليمية تقدماً ملموساً، مدعوماً بأدلة واضحة على معالجة عدد من القضايا الأساسية، في إطار تنفيذ أجندة إصلاح تعليمية شاملة.

كما أوضحت أن من أبرز السمات اللافتة منذ تولي الشراكة العالمية من أجل التعليم دور الشريك القائد لمصر في عام 2025، هو سرعة وتيرة التغيير والإصلاح لمواجهة التحديات القائمة، مشيدة بالتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحرك الحاسم والتركيز على التنفيذ الفعلي داخل الفصول الدراسية، بما يعكس توجهاً مؤسسياً يركز على الإنجاز والتنفيذ وليس فقط على وضع الخطط والتصورات.

وأكدت رئيسة ملف الشراكة القًطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم أن هذا التقدم يعكس أهمية وجود شراكات قوية ومتسقة تقوم على قيادة حكومية فعالة، إلى جانب دعم شركاء التنمية والجهات الفنية، في إطار التزام مشترك بتحقيق العدالة التعليمية، وتعزيز قدرات النظام التعليمي، وتحقيق أثر مستدام وعلى نطاق واسع.

وفي سياق متصل، أعربت عن سعادة الشراكة العالمية من أجل التعليم بدعم مصر من خلال منحة بناء القدرات القطاعية (SCG)، بالشراكة مع منظمة اليونيسف باعتبارها الجهة المنفذة للمنحة، موضحة أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز تحليل وتشخيص القطاع، والتخطيط وتحديد الأولويات، إلى جانب دعم إعداد الموازنات ومواءمة الموارد بما يدعم استدامة جهود الإصلاح.

واختتمت إيجبايكي كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الاعتماد على الأدلة والتركيز الاستراتيجي، بما يتماشى مع نهج الشراكة العالمية من أجل التعليم في تحليل القطاع والاتفاقات التشاركية، فضلاً عن أهمية الاستثمار المستدام في الأفراد والنظم التعليمية.

كما شددت على أن ما تحقق من تقدم يعكس التزاماً واضحاً وسرعة ملحوظة في تنفيذ الإصلاحات التعليمية، مؤكدة أهمية البناء على هذا الزخم لتحقيق أثر مستدام وعادل، ومجددة التزام الشراكة العالمية من أجل التعليم بمواصلة دعم مصر في رحلتها نحو تطوير التعليم وتحقيق أهداف التنمية التعليمية المنشودة.

ة ملف الشراكة القُطرية الشراكة القُطرية مصر التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

ترشيحاتنا

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

المهرجان الختامي

مسرح السامر يستقبل عرضي "السؤال" و"سلك شائك"

اللعبة

اديله عمري وبرضو قليل.. مي كساب توجه رسالة لجمهورها بعد نجاح اللعبة

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد