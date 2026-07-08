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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهم فى التعدي على طفل بقرية عرب الغدير بطوخ

المتهمين
المتهمين
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بطوخ في محافظة القليوبية، حبس المتهم الرئيسي في واقعة التعدي بالضرب على صغير بقرية عرب الغدير، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت حجز المتهم  الثاني الذي ظهر في الواقعة ممسكًا بالصغير ولم يعتدى عليه ولم يتدخل للدفاع عنه، لعرضه باكر رفقة تحريات المباحث الجنائية، لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بموالاة الاستعلام عن حالة الطفل المصاب.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل محدثاً إصابته بالقليوبية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها الطفل الظاهر بمقطع الفيديو وهو طالب "سن 9" مصاب بنزيف بالأذن وإحتمالية شرخ بقاع الجمجمة مقيم بدائرة المركز، وبسؤال والدة الطفل وعمه مقيمان بذات الدائرة تضررا من أحد جيرانهما لقيامه بالتعدى على الطفل بالضرب وإحداث إصابته لتضرره من قيام الطفل بقرع جرس منزله على سبيل اللهو.

وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو مقيمان بذات الدائرة، وبمواجهة الأول أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تأديبه، وأضاف الثانى بإيقافه الطفل لقيام الأول بالنداء عليه ظناً منه بأنه نجله "دون التعدى عليه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق طوخ الأجهزة الأمنية

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