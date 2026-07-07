القبض على ديلر مخدرات أون لاين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى بالقليوبية لقيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بالترويج لبيع المواد المخدرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.