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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية.. ضبط مخزن غير مرخص يضم آلاف العبوات الغذائية مجهولة المصدر

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت محافظة الغربية ضربة رقابية جديدة استهدفت حماية صحة المواطنين، بعدما نجح فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية في ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 17,800 قطعة "جيلي" مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وضبط أي منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للتداول. وقال المحافظ: "حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، ولن نسمح بوجود أي منشأة أو منتج يهدد سلامة الأسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المخالفين."

تحرك تنفيذي عاجل 

وجاءت الحملة في إطار تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ الحملة فرع الهيئة بالغربية بقيادة المهندسة حنان عامر، التي أوضحت أن فرق التفتيش تواصل تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على سلسلة تداول الغذاء من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية لضمان تداول منتجات غذائية آمنة.

ردع مخالفين 

وأسفرت الحملة عن التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية. 

وأكد محافظ الغربية أن الحملات ستتواصل على مدار الساعة في مختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي بكل حسم لأي محاولات للاتجار في أغذية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، بما يحافظ على صحة المواطنين ويعزز منظومة سلامة الغذاء داخل المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية ردع مخالفين قانونيا

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