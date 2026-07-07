بالأسماء.. تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة حسين عموتة

أعلن النادى الأهلي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي الجديد بقيادة المغربي الحسين عموتة.

تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بالكامل

حسين عموتة - مدير فني

هشام زاهد - مدرب مساعد

ياسر رضوان - مدرب مساعد

وائل جمعة - مدير كرة

ريناتو أولفيرا - مخطط الأحمال

جوي بوتيفير - مدرب حراس المرمى

كريم الادريسي - محلل اداء

وبدأ المغربي الحسين عموتة أولى خطواته داخل النادي الأهلي، بعد وصوله إلى القاهرة قبل يومين، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وكشف فاروق صلاح، مراسل قناة الأهلي، أن عموتة أقام في أحد الفنادق القريبة من مقر النادي بالجزيرة، قبل أن يتوجه أمس إلى مقر الأهلي برفقة أفراد جهازه المعاون.

جولة تفقدية داخل التتش

وأضاف أن المدير الفني الجديد أجرى جولة شاملة داخل مقر النادي، شملت تفقد ملعب مختار التتش، وغرفة ملابس الفريق، وصالة الألعاب الرياضية، إلى جانب الاطلاع على مختلف التجهيزات والمنشآت الخاصة بالفريق الأول.

اجتماعات مع مسؤولي الأهلي

وأوضح أن عموتة عقد عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي النادي، لمناقشة الملفات الخاصة بالفريق والاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة، في إطار وضع التصور الفني قبل انطلاق مهمته رسميًا.

لقاء مع الخطيب قبل المؤتمر

وأشار مراسل قناة الأهلي إلى أن الساعات الأخيرة شهدت اجتماعًا جمع محمود الخطيب، رئيس النادي، بالحسين عموتة وأفراد جهازه المعاون، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق.