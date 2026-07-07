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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استعراض قدرات إدارة الأزمات يرسخ مفهوم الدولة الرشيدة ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمنها القومي

حازم الجندي
حازم الجندي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب  المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي جاء بالتزامن مع افتتاح المقر الجديد للقيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس النقلة النوعية الشاملة التي تشهدها مصر في الفكر الإداري والأمني، والانتقال نحو مرحلة التخطيط الاستباقي والممنهج لحماية مقدرات الوطن وتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين.

رسائل طمأنة قوية ومباشرة للشعب المصري

وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن هذا الاستعراض الشامل الذي يضم قطاعات حيوية كالصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والقوات المسلحة، والجهات التنفيذية، يبعث برسالة طمأنة قوية ومباشرة للشعب المصري، مفادها أن الدولة تمتلك الأدوات والجاهزية والآليات المتطورة لإدارة أي موقف طارئ بكفاءة واقتدار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق والربط التكاملي بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة تحت مظلة القيادة الاستراتيجية، يضمن سرعة التدخل وتقليل الآثار المترتبة على الأزمات والكوارث الطبيعية أو اللوجستية قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات وهذا الفكر، يمثل تأسيسًا لعقل تكنولوجي ومعلوماتي متطور يدعم متخذي القرار .

الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة

وشدد النائب حازم الجندي على أن الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة لا تبني للمستقبل العمراني والاقتصادي فحسب، بل تحصن هذا المستقبل بمنظومة أمن قومي صلبة ومستدامة قادرة على العمل في شتى الظروف السياسية والبيئية والمناخية المعقدة.

ولفت إلى أن جاهزية مصر وإمكاناتها اللوجستية المتقدمة التي ظهرت اليوم تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، فالقاهرة القوية داخليًا هي دائمًا سند لأمتها العربية وعمقها الاستراتيجي، لا سيما في ظل التحديات والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن التفوق في إدارة الأزمات والسيطرة المعلوماتية يعزز من مكانة مصر الدولية كقوة إقليمية رصينة قادرة على صون مصالحها وحماية حدودها وأمنها القومي بكافة أبعاده.

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